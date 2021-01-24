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يوفنتوس يتخطى بولونيا بهدفين نظيفين

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 16:47

يوفنتوس يتخطى بولونيا بهدفين نظيفين
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

تخطى يوفنتوس عقبة ضيفه بولونيا بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس كل من اللاعبين أرثور هينريك ميلو ووستون مكيني.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة هادئة من الطرفين وسط استحواذ يوفنتوس على الكرة لكن دون أي خطورة على مرمى الخصم.

ونجح آرثر في الدقيقة 15 من تسجيل الهدف الأول في اللقاء ليوفنتوس، بعدما أطلق تسديدة أرضية من خارج المنطقة، ارتطمت بقدم مدافع بولونيا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وفي فرصة مزدوجة ليوفنتوس في الدقيقة 27، أنقذ سكوروبسكي حارس بولونيا مرماه من تسديدة رونالدو، لترتد منه ويتابعها بيرنارديسكي بتسديدة أرضية من داخل المنطقة يتألق الحارس مجددًا ويبعدها عن مرماه.

وأهدر كوادرادو فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة 31، بعدما انطلق ظهير يوفنتوس بالكرة من منتصف الملعب وتوغل لداخل منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية بعيدة عن المرمى بغرابة شديدة، وسط غياب مدافعي بولونيا الذين مهدوا له الطريق لداخل المنطقة.

الفرصة الحقيقية الأولى لبولونيا جاءت بالدقيقة 40، بعدما حاول أورسوليني المراوغة بالكرة داخل المنطقة، ليمررها إلى سوريانو خارج المنطقة، ويطلق الأخير تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيسر للحارس تشيزني.

واصل الحارس سكوروبسكي تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق، بعدما استلم كوادرادو الكرة وأطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس بقبضة يده وتمر من أمام المرمى وكولوسيفسكي الذي لم يلحق بها.

كوادرادو كاد أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه مع انطلاق الشوط الثاني، بعد عرضية من الناحية اليمنى لبولونيا، فشل كوادرادو في إبعادها ليضرب الكرة برأسية في مرماه يتألق معها تشيزني ويبعدها ببراعة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 48، مر موسى بارو مهاجم بولونيا من لاعبي يوفنتوس في الجهة اليسرى ليتوغل ويطلق تسديدة قوية، تمكن تشيزني من الإمساك بها.

تشيزني استمر في تألقه ومنع هدف محقق لبولونيا بالدقيقة 56، بعدما انطلق أورسوليني بالكرة وأطلق تسديدة قوية من داخل المنطقة بقدمه اليسرى، تألق تشيزني وأبعدها عن مرماه.

ونجح ويستون ماكيني في إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 71، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، ارتقى لها ماكيني وسددها برأسية متقننة في الشباك.

ماكيني كاد يضيف هدفه الشخصي الثاني سريعًا، فبعد دقيقتين، مرر رونالدو كرة عرضية لداخل المنطقة سددها ماكيني من داخل منطقة الست ياردات بتسديدة تألق فيها حارس بولونيا وأبعدها عن مرماه.

وبعد مشاركته بدقائق كبديل، كاد أدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، أن يسجل هدفًا ثالثًا لليوفي بعدمامر بالكرة وأطلق تسديدة قوية من على حدود المنطقة أبعدها سكوروبسكي إلى ركنية بالدقيقة 86.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#بولونيا
#الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتخطى بولونيا بهدفين نظيفين

يوفنتوس يتخطى بولونيا بهدفين نظيفين

يوفنتوس يتخطى بولونيا بهدفين نظيفين

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