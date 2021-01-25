عقبة تهدد باريس سان جيرمان بضم ميسي

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد ميسي مع البارسا، بنهاية الموسم الجاري، لكن تحمل راتبه، في ظل الصعوبات المالية الحالية، سيكون عسيرا على "بي إس جي"، وفقا لصحيفة "ليكيب".

فقد ذكرت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن النادي الفرنسي قدم تقريرًا للمديرية الوطنية للرقابة الإدارية، يتضمن خسائر محتملة تصل إلى 204 ملايين يورو، في الموسم الجاري، أكثر من الماضي بنسبة 60%، وذلك بسبب أزمة كورونا.

وأضافت "ليكيب" أن هذه الورطة، ستدفع سان جيرمان لخفض التكاليف، وبيع بعض لاعبيه، ورغم أنه يخطط لتجديد عقدي نجميه، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، بالإضافة لضم ميسي، إلا أن الخسائر المتوقعة ستؤثر على خططه.