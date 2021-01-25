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غوارديولا واثق من رحيل أحد لاعبيه

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 09:18

غوارديولا واثق من رحيل أحد لاعبيه
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن أحد لاعبيه في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير.

وينتهي عقد الإسباني الدولي إيريك غارسيا بنهاية الموسم الحالي وربطته تكهنات بالعودة إلى نادي طفولته برشلونة.

ولم يشارك المدافع البالغ من العمر 20 عاما سوى في ثماني مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابات والمرض، لكنه حصل على فرصة نادرة للعب أساسيا خلال الفوز 3-1 على تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين "سنرى ما سيحدث في نهاية فترة الانتقالات، لا أعتقد أنه سيوقع عقدا جديدا، أنا واثق أنه سيرحل في نهاية الموسم أما بالنسبة لفترة الانتقالات الحالية فالأمر يتوقف على الأندية الأخرى".

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد لكن تتبقى له مباراة إضافية، ويحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون غدا الثلاثاء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#إيريك غارسيا

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