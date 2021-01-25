مدرب برشلونة: أتلتيكو مدريد ما زال قويا

أبدى مدرب برشلونة، رونالد كومان، سعادته بفوز فريقه على إلتشي بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الليغا.

وذكر كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "سُعداء بالطريقة التي فزنا بها، حيث خضنا العديد من المباريات في الأيام الماضية، وكنا مركزين ومتفوقين، وتحلينا بالصبر وقطعنا الكرات".

وأضاف "كان من الصعب التسجيل، لوجود العديد من لاعبيهم في الدفاع، لكننا ضغطنا جيدًا، ولم تكن لديهم خيارات.. كانت لهم فرصة واحدة فقط، من خطأ دفاعي لنا، لكن تير شتيغن كان جيدًا جدًا، ولحسن الحظ لدينا حارس رائع مثله".

وعن تسجيل دي يونغ للهدف الأول، قال "المهاجمون الثلاثة لا يكفون، فنحن بحاجة إلى لاعبي خط الوسط للتسجيل، وهو أمر جيد أن يسجل ويصنع، وهو يتطور.. نريد من لاعبي الوسط أن يتقدموا إلى منطقة جزاء الخصم".

وتابع "ريكي بويج تحرك بشكل جيد للغاية، ودخل منطقة الجزاء، حيث نريد أن يتواجد لاعبو الوسط.. وحين يمنحك المدرب الدقائق عليك استغلالها، وريكي كان مهمًا جدًا في المباراة".

وواصل كومان "إنها المباراة السابعة لنا خارج أرضنا، ولم نخسر أي منها خلال 90 دقيقة، وأعتقد أننا قضينا وقتا ممتعا بالأمس".

وأردف "التغييرات؟ كنا نخسر الكرات ونخاطر كثيرًا، لذلك أشركت لاعبين يساعدوننا على الحصول على المزيد من الكرات، وتنشيط الخط الهجومي".

وعن خيارات التتويج بالليغا، أجاب "نحاول تقديم أداء جيد، لكن أتلتيكو مدريد ما زال قويًا".

وبسؤاله عن أزمة ركلات الجزاء، أجاب "لن أقول من كان سيسدد لو اُحتسبت لنا ركلة.. عادةً ما يكون المسدد هو ميسي، لكننا قلنا من قبل إن علينا التحسن، وحين لا يكون ميسي موجودًا، سيكون هناك اثنان آخران".

وأتم المدرب الهولندي "نعلم أن بوسكيتس تلقى البطاقة الصفراء الخامسة، وعلينا قبول غيابه ضد أتلتيك بيلباو.. لكن قبل ذلك لدينا مباراة يوم الأربعاء في الكأس".