  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يسعى لضم ثنائي بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 22:11

يوفنتوس يسعى لضم ثنائي بايرن ميونخ
لاعبو يوفنتوس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى لضم لاعبي بايرن ميونخ كورينتين توليسو وجوشوا زيركزي، في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.

ويملك بايرن ميونخ ويوفنتوس علاقات جيدة بشأن الانتقالات، بعدما انتقل كل من دوغلاس كوستا ومهدي بنعطية وكينغسلي كومان وأرتورو فيدال بين صفوف الفريقين في السنوات الأخيرة.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو"، يرغب يوفنتوس في التعاقد مع زيركزي لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة، وفي الوقت الذي يحاول فيه اليوفي ضم توليسو هذا الشهر، وربما تتأجل تلك الصفقة حتى الصيف المقبل.

ويواجه يوفنتوس منافسة من بارما على ضم زيركزي، خاصة أنه سيضمن المشاركة بصورة أكبر مع بارما، في ظل تواجد كل من ألفارو موراتا وباولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في خط هجوم السيدة العجوز.

وشارك زيركزي في مباراة واحدة مع البايرن هذا الموسم كلاعب أساسي، ولم يسجل أي أهداف في 4 مباريات شارك بها في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

كما حاول يوفنتوس ضم توليسو البالغ من العمر 26 عامًا، من صفوف ليون قبل أن ينجح بايرن في ضمه مقابل 42,5 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#بايرن ميونخ
#كورينتين توليسو
#جوشوا زيركزي

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عقبة تهدد باريس سان جيرمان بضم ميسي
عقبة تهدد باريس سان جيرمان بضم ميسي

2021-01-25

تشيلسي يقيل مدربه لامبارد
تشيلسي يقيل مدربه لامبارد

2021-01-25

سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لراموس
سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لراموس

2021-01-25

الأكثر قراءة

الإعلان عن خطة اقتصادية واسعة تشمل منحًا لكل شخص

الإعلان عن خطة اقتصادية واسعة تشمل منحًا لكل شخص

2021-01-24
قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بيافا

قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بيافا

2021-01-24
ضحية جريمة القتل من أم الفحم:

ضحية جريمة القتل من أم الفحم: "صلى وتظاهر ثم قُتل"

2021-01-24
إسرائيل تلوح بالخيار العسكري للتأثير على مفاوضات الاتفاق النووي

إسرائيل تلوح بالخيار العسكري للتأثير على مفاوضات الاتفاق النووي

2021-01-24
تشييع ضحية القتل بأم الفحم: صلاة جنازة على شارع 65 واعتقال متظاهرين

تشييع ضحية القتل بأم الفحم: صلاة جنازة على شارع 65 واعتقال متظاهرين

2021-01-24