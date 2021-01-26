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بايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو راموس

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 09:45

بايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو راموس
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني صوب أنظاره نحو نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، لكن لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن على شروط العقد الجديد.

ووفقًا للصحفي الإسباني إدواردو إندا المحلل ببرنامج "الشيرنجيتو"، فإن مسؤولي بايرن استفسروا من خافي مارتينيز ومارك روكا، الثنائي الإسباني في الفريق البافاري، حول موقف راموس.

وأشار إلى أن راموس لا يرغب في الاستماع إلى العروض حاليا، لأنه يريد الاستمرار لمدة عامين آخرين مع ريال مدريد.

وقالت تقارير إسبانية إن الأزمة بين راموس وريال مدريد تعود إلى رغبة النادي في خفض راتب قائد الميرنغي بنسبة 10% في العقد الجديد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#سيرجيو راموس
#ريال مدريد

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