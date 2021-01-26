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بنزيمة يختار وجهته القادمة

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 17:12

بنزيمة يختار وجهته القادمة
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن كريم الجزيري وكيل نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، حدد هوية الفريق الذي يرغب الأخير اللعب في صفوفه.

وقال الجزيري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "انتقال بنزيمة إلى ليون؟ نعم إنه يريد ذلك، ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق. ليون موجود في قلبه".

وأضاف "إنه يحلم بالعودة إلى ليون وفعل أشياء عظيمة، كما أن ارتداء شارة القيادة مع فريق الطفولة سيكون أمرا سحريا".

وأتم الجزيري "ليون لديه كل شيء لجذب بنزيمة، لكن كريم لا يرغب في العودة إليهم وهو غير قادر بدنيا".

يذكر أن عقد بنزيمة مع ريال مدريد ينتهي في حزيران/ يونيو 2022.

ولعب بنزيمة مع ليون منذ فرق الناشئين وحتى انتقاله إلى ريال مدريد في 2009 نظير 35 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كريم بنزيمة
#ريال مدريد
#ليون

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