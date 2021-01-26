تشيلسي يخطط لاستقدام نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم، ليدخل بذلك في منافسة نارية مع عدد من كبار أوروبا على الصفقة.

ويسير تشيلسي بخطى غير ثابتة هذا الموسم، لدرجة أنه يحتل المركز التاسع في البريمييرليغ، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها في الصيف الماضي.

وأعلن تشيلسي رسميًا، الإثنين، إقالة مدربه فرانك لامبارد، بسبب سوء النتائج، وسط أنباء تفيد باقتراب توماس توخيل، من قيادة الفريق.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشيلسي يخطط لاستقدام الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال المرحلة المقبلة.

ويرتبط ديمبلي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2022، وفي حال رفضه تجديد عقده أو عدم تقديم ما يستحق عليه البقاء في البارسا، سيضطر النادي لبيعه في الصيف المقبل.

وارتبط اسم ديمبلي بالرحيل عن برشلونة، في الصيف الماضي، وذلك بسبب الإصابات العديدة التي عانى منها منذ الانتقال للفريق الكاتالوني في صيف 2017.

وشددت الصحيفة على أن تشيلسي سينافس مانشستر يونايتد على ديمبلي، علما بأن تقارير عديدة أكدت أن يوفنتوس وبايرن ميونخ يراقبان وضع اللاعب الفرنسي في النادي الكاتالوني للانقضاض عليه في الصيف المقبل حال قرر البارسا بيعه.