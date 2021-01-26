توخيل مدربا لتشيلسي الإنجليزي

تعاقد فريق تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي مع المدرب الألماني، توماس توخيل، خلفا لفرانك لامبارد الذي أقيل من تدريب "البلوز".

وبحسب الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن توخيل ارتبط مع البلوز بعقد يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، ليصبح أول مدرب ألماني يقود الفريق.

وكان تشيلسي قد أقال فرانك لامبارد من منصبه، أمس الإثنين، بعد تراجع نتائج الفريق في البريمييرليغ، واحتلاله المركز التاسع.

ورحل توخيل عن قيادة باريس سان جيرمان قبل شهر، وذلك على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها الإدارة الباريسية، لعدم تدعيم الفريق بالشكل الأمثل.