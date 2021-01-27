لاعب ريال مدريد ينتقل إلى آرسنال

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل لاعبه النرويجي، مارتن أوديغارد، إلى صفوف آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وأعلن الفريق الملكي في بيان رسمي عبر موقعه الالكتروني "اتفق ريال مدريد وآرسنال على إعارة اللاعب مارتن أوديغارد، حتى نهاية الموسم".

يُذكر أن أوديغارد خرج من حسابات زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينغي، وأصر على الرحيل هذا الشتاء، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وشارك أوديغارد منذ بداية الموسم، في 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات مع الريال، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.