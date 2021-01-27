لاوتارو يتنازل من أجل البقاء مع إنتر

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، قدم تضحية من أجل البقاء في صفوف فريقه إنتر ميلان الإيطالي.

ويرتبط لاوتارو (23 عامًا) بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2023، لكن هناك اتفاق على تمديده لموسم إضافي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فقد تم الاتفاق على توقيع عقد جديد ينتهي في صيف 2024 مع وجود شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، أن لاوتارو لا يمانع الحصول على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو في الموسم، بعدما طلب 7 ملايين يورو في البداية.

جدير بالذكر أن لاوتارو كان هدفًا لبرشلونة في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم بسبب معاناة النادي الكاتالوني المادية.