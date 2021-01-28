ألمانيا: توماس مولر خارج حسابات أولمبياد طوكيو

تبدّدت آمال المهاجم توماس مولر، بخوض غمار أولمبياد طوكيو المقرر هذا الصيف مع منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد أن أكد اتحاد بلاده للعبة، اليوم الخميس، أنه لن يتم اختياره ضمن التشكيلة الأولية.

وأفادت وكالة "سيد" الألمانية، أحد فروع وكالة "فرانس برس"، أن اسم نجم نادي بايرن ميونيخ ليس مدرجًا في القائمة الموسعة للاعبين، الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو والتي تم تقديمها إلى الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا)، علمًا أنه لم يتم الكشف بعد عن اسماء اللاعبين علنًا.

ويسمح فقط الاختيار من اللاعبين المتواجدين على اللائحة التي تقدّم في كانون الثاني/يناير للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في 23 تموز/يوليو.

وسبق أن أدرج ستيفان كونتز، مدرب المنتخب الأولمبي الألماني، اسم مولر على القائمة السابقة قبل تأجيل الأولمبياد من صيف 2020 إلى المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مولر (31 عامًا)، المتوج بالثلاثية مع العملاق البافاري الموسم الفائت خلال مقابلة العام الماضي، إنه سيكون "ممتعًا" اللعب لصالح المانيا في طوكيو.

وكان مولر ضمن المنتخب الذي رفع كأس العالم عام 2014 في البرازيل، إلا أنه استبعد عن المانشافت مع زميليه ماتس هوملز وجيروم بواتنغ، منذ آذار/مارس 2019 من قبل المدرب يواكيم لوف، الذي حاول اعادة بناء المنتخب بعد تلقيه صفعة موجعة في مونديال روسيا 2018، حيث خرج من دور المجموعات.

إلا أن الفرصة كانت متاحة أمام مولر لخوض غمار الأولمبياد كأحد اللاعبين الثلاثة فوق 23 عامًا، الذي يحق لكل منتخب إدراجهم.