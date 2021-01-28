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أوزيل يستبعد العودة إلى الدوري الألماني

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 08:39

أوزيل يستبعد العودة إلى الدوري الألماني
مسعود أوزيل (الأناضول)
عرب ٤٨

استبعد نجم المنتخب الألماني السابق والفائز بلقب كأس العالم 2014، مسعود أوزيل، العودة إلى الدوري الألماني أو المنتخب، وذلك خلال حفل توقيعه لفريق فنربخشة التركي، يوم أمس الأربعاء.

وأكد أوزيل في المؤتمر الصحفي في إسطنبول بعد توقيع العقد الذي يربطه بفريقه الجديد لمدة 3 مواسم ونصف أنه "حينما أخطو خطوة لا أعود أبدا إلى الخلف".

وتمنى أوزيل (32 عاما) للمنتخب الألماني "كل التوفيق، لكنني لن ألعب لهم مرة أخرى".

وجاءت تصريحات أوزيل بعدما ألمح مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، أوليفير بيرهوف، بإمكانية حدوث مصالحة محتملة مع أوزيل.

وكان أوزيل، صاحب الأصول التركية، قد أعلن اعتزاله الدولي في عام 2018، مشتكيا من استهدافه بهجمات عنصرية، عقب خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات لكأس العالم في روسيا.

وساهم أوزيل في فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، وأكمل انتقاله إلى فنربخشة قادما من أرسنال الإنجليزي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وذكر النادي التركي أن أوزيل سيتقاضى 3 ملايين يورو سنويا.

وذكر أوزيل في حديث مع الصحافيين أن "اللعب لفنربخشة كان حلم الطفولة بالنسبة لي"، مضيفا أنه سيحاول مساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري في الموسم الجاري.

ووصف رئيس نادي فنربخشة، علي كوج، توقيع ناديه مع أوزيل، بأنه أحد الأيام التاريخية في النادي.

هذا، ويحتل فنربخشة المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي، بفارق نقطتين خلف المتصدر بيشكتاش، وذلك مع تبقي 22 مباراة في الموسم الحالي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#رياضة
#الدوري الألماني
#كرة قدم
#مسعود أوزيل
#الدوري التركي
#كأس العالم
#فنربخشة

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