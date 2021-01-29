برشلونة يتلقى نبأ سارا بشأن إحدى الصفقات

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني تلقى نبأ سعيدا بخصوص إحدى الصفقات التي ينوي إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت في الأيام الماضية، أن برشلونة يرغب في ضم لويس غايا، ظهير فالنسيا، خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن غايا لأول مرة منذ الصعود إلى الفريق الأول في فالنسيا يدرس الرحيل بجدية عن الخفافيش.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، إن الصفقة قد تحسم لصالح برشلونة نظير 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

وأضافت أن غايا لن يأتي كي يكون بديلا لجوردي ألبا فقط، لكنه قد ينتزع منه المقعد الأساسي في تشكيلة برشلونة.