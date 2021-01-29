  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يتلقى نبأ سارا بشأن إحدى الصفقات

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 09:10

برشلونة يتلقى نبأ سارا بشأن إحدى الصفقات
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني تلقى نبأ سعيدا بخصوص إحدى الصفقات التي ينوي إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت في الأيام الماضية، أن برشلونة يرغب في ضم لويس غايا، ظهير فالنسيا، خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن غايا لأول مرة منذ الصعود إلى الفريق الأول في فالنسيا يدرس الرحيل بجدية عن الخفافيش.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، إن الصفقة قد تحسم لصالح برشلونة نظير 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

وأضافت أن غايا لن يأتي كي يكون بديلا لجوردي ألبا فقط، لكنه قد ينتزع منه المقعد الأساسي في تشكيلة برشلونة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لويس غايا
#برشلونة
#فالنسيا

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تطور في مصير راموس مع ريال مدريد
تطور في مصير راموس مع ريال مدريد

2021-01-29

توخل يقرّ بصعوبة مشواره مع تشلسي
توخل يقرّ بصعوبة مشواره مع تشلسي

2021-01-28

ألمانيا: توماس مولر خارج حسابات أولمبياد طوكيو
ألمانيا: توماس مولر خارج حسابات أولمبياد طوكيو

2021-01-28

الأكثر قراءة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

2021-01-28
الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

2021-01-28
جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

2021-01-28
حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

2021-01-28
احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

2021-01-28