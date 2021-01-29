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تطور في مصير راموس مع ريال مدريد

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 09:16

تطور في مصير راموس مع ريال مدريد
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أنه طرأ تطور بخصوص مفاوضات ريال مدريد الإسباني ولاعبه سيرجيو راموس، من أجل تمديد عقد الأخير وبقاءه في قلعة "سانتياغو برنابيو".

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد باتت تستسلم أمام حقيقة أن راموس سيرحل عن النادي في الصيف المقبل.

وأشار إلى أن ريال مدريد عرض على راموس، التجديد لمدة عامين مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، لكن اللاعب رفض هذا الأمر وتمسك بالحصول على راتبه كاملًا (12 مليون يورو).

وأوضح أن ريال مدريد لن يقدم عرضًا آخر لراموس، لأن الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا، تجبر النادي على بيع لاعبين في حزيران/ يونيو المقبل.

وقال البرنامج الإسباني إن راموس سيتصل بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، غدًا السبت، وسيكون الحديث على الأغلب حول طريقة وداع اللاعب للنادي الملكي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سيرجيو راموس
#ريال مدريد

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