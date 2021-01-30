السيتي يتخطى شيفيلد يونايتد بهدف يتيم

تخطى مانشستر سيتي عقبة شيفيلد يونايتد بشق الأنفس بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي، اللاعب غابرييل جيسوس.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

بدأ السيتي المباراة بقوة من خلال افتتاح التسجيل في الدقيقة 9، بعد أن تلاعب توريس بكل من بوجلي وأمبادو داخل منطقة الجزاء، ليمرر بعدها الكرة إلى جيسوس الذي سدد بسهولة في الشباك.

وكاد مانشستر سيتي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 16، بعدما حاول نوروود إعادة الكرة إلى حارسه بالرأس، ليتدخل بيرناردو ويسدد الكرة برأسه، إلا أن رامسدالي نجح في الإمساك بها.

وظهر شيفيلد هجوميًا في المباراة للمرة الأولى بالدقيقة 34، بتسديدة من بريوستر من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت سهلة في يد إديرسون، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وحاول السيتي قتل المباراة مبكرًا مع بداية الشوط الثاني، بعدما أرسل غوندوغان عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 47، ارتقى لها دياز مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وأرسل توريس عرضية متقنة من الجانب الأيمن في الدقيقة 56، تجاه جيسوس الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، وكاد البرازيلي أن يضيف الثاني من خلالها، قبل أن يتدخل رامسدالي ويمسك بالكرة.

وتابع بوجلي كرة مبعدة من دفاعات مانشستر سيتي على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61، مسددًا كرة ذهبت بعيدًا عن مرمى الحارس البرازيلي إديرسون.

وعاد السيتي للظهور في الدقيقة 72، بعدما مهد فودين الكرة إلى زينشينكو على حدود منطقة الجزاء، والذي سدد بدوره كرة قوية تألق رامسدالي في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومن تلك الركلة، أرسل الألماني إلكاي غوندوغان عرضية تابعها الفرانسي لابورت برأسية قوية، أبعدها حارس شيفيلد رامسدالي إلى ركنية أخرى.

وكاد شيفيلد أن يصعق السيتي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86، بعدما مهد شارب الكرة لفليك على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأجرى الإسباني بيب غوارديولا، التبديل الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 90، بنزول مواطنه رودريغو هيرنانديز على حساب فيران توريس.

وفي الدقيقة 90+3، مرر فودين الكرة إلى جيسوس الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، تألق رامسدالي في التصدي لها، لينتهي اللقاء بعدها بفوز السيتي بهدف دون رد.