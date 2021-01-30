سان جيرمان يرد على إمكانية ضم راموس

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ردّ على حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس.

ونقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية عن مصدر مقرب من الخليفي، قوله إن ما يثار بشأن اهتمام "بي إس جي" بالتعاقد مع راموس، ليس صحيحًا.

وردا على تخصيص النادي الفرنسي 20 مليون يورو في الموسم لراموس، رد المصدر: "إنه مبلغ يفوق ما يتقاضاه مبابي. هذه أخبار ساذجة. الكثيرون يستغلون سيرة سان جيرمان".

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يفضل الاستغناء عن سيرجيو راموس أكثر من تقديم عرض أفضل.

وتنذر هذه المؤشرات برحيل راموس في نهاية تعاقده في حزيران/ يونيو المقبل، وسيعوضه النمساوي دافيد آلابا، مدافع بايرن ميونخ.