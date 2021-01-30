مدرب برشلونة: طموحنا هو التتويج بالألقاب ولكن!

ذكر مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، أن فريقه الذي يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو، غدا الأحد، ليس قريبا من التتويج بالألقاب حاليا.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، اليوم السبت "لقد قلت عدة مرات إن علينا تغيير بعض الأمور، هذا الموسم، وأن نمنح الفرص للاعبين الشباب".

وأضاف "برشلونة ليس قريبًا من الفوز بالألقاب، في الوقت الحالي، وعلينا أن نكون واقعيين بشأن من أين أتينا، والتغييرات التي أجريناها، ولا يعتمد كل شيء على لاعب واحد.. علينا دائمًا أن نكون مستعدين للقتال".

وعن إمكانية التعاقد مع إريك غارسيا، لاعب مانشستر سيتي، أجاب "من المهم دائمًا أن يكون هناك شخص ما في النادي، يعمل على تحسين تشكيلة اللاعبين، وإذا لم نضم إريك في كانون الثاني/ يناير الجاري سيحدث ذلك في الموسم المقبل".

وزاد "الأمر لا يزعجني، لأنه عمل يجب على النادي القيام به، ولا يتعين على اللاعبين أن ينزعجوا من ذلك، لأننا نتحدث معهم كل يوم، ويشاركون في المباريات.. هذه الأشياء تحدث في أي ناد بالعالم، ولا أرى مشكلة في التفاوض لضم لاعبين جدد".

وأردف كومان "لقد تحدثت مع غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لتهنئته بعيد ميلاده، لكنني لم أتحدث معه عن إريك غارسيا، لأن ذلك ليس عملي".

وعن خصمه غدا، قال "أتلتيك بيلباو فريق ذو جودة، فهم يستغلون معظم أخطاء خصومهم، كما يستغلون الركلات الركنية.. دور الحكم مهم للغاية، لأنه لم يحتسب في المباراة الماضية أخطاء على لاعبي بيلباو، ومن المهم ألا نرتكب أخطاء غير ضرورية".

وتابع "نعرف وضعنا في الليغا، إنه معقد، لكننا نتطلع للفوز.. وفي دوري الأبطال، توجد الكثير من الفرق المرشحة للفوز باللقب، وليس فريقا واحدا".

وأتم المدرب الهولندي "نعلم أننا سنخوض مباراتين ضد باريس سان جيرمان، وسنحاول الفوز.. طموحنا هو التتويج بالألقاب، لأننا برشلونة، لكن علينا أن نكون واقعيين".