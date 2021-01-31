بالأرقام: تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة

كشفت صحيفة إسبانية اليوم، الأحد، عن كل تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه برشلونة الإسباني الذي وقعه عام 2017 وينتهي في الصيف القادم.

وينص العقد على تقاضي ميسي 555.237.619 يورو بالمتغيرات، لكن البرغوث حصل على 92% فقط من قيمة العقد، والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

ووفقًا لصحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن التفاصيل الكاملة لعقد ميسي مع برشلونة، كالآتي:

عقد العمل

إجمالي الثابت: 245.314.080 يورو

المتغيرات

لعب 60% من المباريات: حصل ميسي على 4.968.102 يورو من إجمالي 6.624.136 يورو

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 4.968.102 يورو من إجمالي 6.624.136 يورو

التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 3.785.220 يورو من إجمالي 3.785.220 يورو

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 4.258.374 يورو من إجمالي 5.677.844 يورو

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 1.419.461 يورو من إجمالي 5.677.844 يورو

التأهل إلى نهائي دوري الأبطال: حصل ميسي على صفر يورو من إجمالي 5.677.844 يورو

الفوز بدوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على صفر يورو من إجمالي 14.194.576 يورو

الفوز بالدوري: حصل ميسي على 4.731.532 يورو من إجمالي 9.463.064 يورو

الفوز بكأس ملك إسبانيا: حصل ميسي على 591.442 يورو من إجمالي 2.365.768 يورو

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: حصل ميسي على 591.442 يورو من إجمالي 2.365.768 يورو

مكافآت تدفع مرة واحدة:

مكافأة التجديد: 97.941.250 يورو

مكافأة الولاء: 66.240.462 يورو

عقد الصورة

إجمالي الثابت: 43.290.720 يورو

متغيرات

لعب 60% من المباريات: حصل ميسي على 876.723 يورو من إجمالي 1168.964 يورو

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: 876.723 يورو من إجمالي 1.168.964 يورو

التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 667.980 يورو من إجمالي 667.980 يورو

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 751.479 يورو من إجمالي 1.001.972 يورو

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 250.493 يورو من إجمالي 1.001.972 يورو

التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي صفر يورو من إجمالي 1.001.972 يورو

الفوز بدوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على صفر يورو من إجمالي 14.194.576 يورو

الفوز بالدوري: حصل ميسي على 834.976 يورو من إجمالي 1.669.952 يورو

الفوز بكأس ملك إسبانيا: حصل ميسي على 104.372 يورو من إجمالي 417.488 يورو

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: حصل ميسي على 104.372 يورو من إجمالي 417.488 يورو

مكافآت تدفع لمرة واحدة

مكافأة التجديد: 17.283.750 يورو

مكافأة الولاء: 11.689.493 يورو

العقد الموسمي

إجمالي الثابت: 61.328.520 يورو

المتغيرات

لعب 60% من المباريات: 1.656.034 يورو

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: 1.656.034 يورو

التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: 946.305 يورو

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: 1.419.458 يورو

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: 1.419.461 يورو

التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا: 1.419.461 يورو

الفوز بدوري أبطال أوروبا: 3.548.644 يورو

الفوز بالدوري: 2.365.766 يورو

الفوز بكأس ملك إسبانيا: 591.442 يورو

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: 591.442 يورو

مكافأة تدفع مرة واحدة طوال مدة العقد

مكافأة التجديد: 97.941.250 يورو

مكافأة الولاء: 66.240.462 يورو

عقد الصور

إجمالي الثابت: 10.822.680 يورو

المتغيرات

لعب 60% من المباريات:292.241 يورو

التأهل إلى دوري الأبطال: 292.241 يورو

التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال: 166.995 يورو

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: 250.493 يورو

التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال: 250.493 يورو

التأهل إلى نهائي دوري الأبطال: 250.493 يورو

الفوز بدوري الأبطال: 626.231 يورو

الفوز بالدوري: 417.488 يورو

الفوز بكأس ملك إسبانيا: 104.372 يورو

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: 104.372 يورو

مكافأة تدفع مرة واحدة طوال العقد

مكافأة التجديد: 17.283.750 يورو

مكافأة الولاء: 11.689.493 يورو.