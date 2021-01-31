بالأرقام: تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة

كشفت صحيفة إسبانية اليوم، الأحد، عن كل تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه برشلونة الإسباني الذي وقعه عام 2017 وينتهي في الصيف القادم.
وينص العقد على تقاضي ميسي 555.237.619 يورو بالمتغيرات، لكن البرغوث حصل على 92% فقط من قيمة العقد، والتي تبلغ 511.540.545 يورو.
ووفقًا لصحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن التفاصيل الكاملة لعقد ميسي مع برشلونة، كالآتي:
عقد العمل
إجمالي الثابت: 245.314.080 يورو
المتغيرات
لعب 60% من المباريات: حصل ميسي على 4.968.102 يورو من إجمالي 6.624.136 يورو
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 4.968.102 يورو من إجمالي 6.624.136 يورو
التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 3.785.220 يورو من إجمالي 3.785.220 يورو
التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 4.258.374 يورو من إجمالي 5.677.844 يورو
التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 1.419.461 يورو من إجمالي 5.677.844 يورو
التأهل إلى نهائي دوري الأبطال: حصل ميسي على صفر يورو من إجمالي 5.677.844 يورو
الفوز بدوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على صفر يورو من إجمالي 14.194.576 يورو
الفوز بالدوري: حصل ميسي على 4.731.532 يورو من إجمالي 9.463.064 يورو
الفوز بكأس ملك إسبانيا: حصل ميسي على 591.442 يورو من إجمالي 2.365.768 يورو
الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: حصل ميسي على 591.442 يورو من إجمالي 2.365.768 يورو
مكافآت تدفع مرة واحدة:
مكافأة التجديد: 97.941.250 يورو
مكافأة الولاء: 66.240.462 يورو
عقد الصورة
إجمالي الثابت: 43.290.720 يورو
متغيرات
لعب 60% من المباريات: حصل ميسي على 876.723 يورو من إجمالي 1168.964 يورو
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: 876.723 يورو من إجمالي 1.168.964 يورو
التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 667.980 يورو من إجمالي 667.980 يورو
التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 751.479 يورو من إجمالي 1.001.972 يورو
التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 250.493 يورو من إجمالي 1.001.972 يورو
التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي صفر يورو من إجمالي 1.001.972 يورو
الفوز بدوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على صفر يورو من إجمالي 14.194.576 يورو
الفوز بالدوري: حصل ميسي على 834.976 يورو من إجمالي 1.669.952 يورو
الفوز بكأس ملك إسبانيا: حصل ميسي على 104.372 يورو من إجمالي 417.488 يورو
الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: حصل ميسي على 104.372 يورو من إجمالي 417.488 يورو
مكافآت تدفع لمرة واحدة
مكافأة التجديد: 17.283.750 يورو
مكافأة الولاء: 11.689.493 يورو
العقد الموسمي
إجمالي الثابت: 61.328.520 يورو
المتغيرات
لعب 60% من المباريات: 1.656.034 يورو
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: 1.656.034 يورو
التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: 946.305 يورو
التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: 1.419.458 يورو
التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: 1.419.461 يورو
التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا: 1.419.461 يورو
الفوز بدوري أبطال أوروبا: 3.548.644 يورو
الفوز بالدوري: 2.365.766 يورو
الفوز بكأس ملك إسبانيا: 591.442 يورو
الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: 591.442 يورو
مكافأة تدفع مرة واحدة طوال مدة العقد
مكافأة التجديد: 97.941.250 يورو
مكافأة الولاء: 66.240.462 يورو
عقد الصور
إجمالي الثابت: 10.822.680 يورو
المتغيرات
لعب 60% من المباريات:292.241 يورو
التأهل إلى دوري الأبطال: 292.241 يورو
التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال: 166.995 يورو
التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: 250.493 يورو
التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال: 250.493 يورو
التأهل إلى نهائي دوري الأبطال: 250.493 يورو
الفوز بدوري الأبطال: 626.231 يورو
الفوز بالدوري: 417.488 يورو
الفوز بكأس ملك إسبانيا: 104.372 يورو
الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: 104.372 يورو
مكافأة تدفع مرة واحدة طوال العقد
مكافأة التجديد: 17.283.750 يورو
مكافأة الولاء: 11.689.493 يورو.
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