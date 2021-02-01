كومان: لا يمكننا تحقيق الألقاب دون ميسي

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، سعادته بانتصار فريقه على أتلتيك بيلباو بالنتيجة 2-1، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الليغا، مؤكدا على أهمية وجود نجم الفريق، ليونيل ميسي، بعد أزمة تسريب عقده.

وذكر كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أعتقد أنه كان انتصارا مهما للغاية، وقدمنا شوطا أول رائعًا، وكنا نستحق تسجيل مزيد من الأهداف في ذلك الشوط، حيث ضغطنا بشكل جيد جدًا وصنعنا الفرص".

وأضاف "لقد عانينا في الشوط الثاني، لكن نجحنا في الرد على تسجيلهم هدف التعادل".

وزاد "من المهم التواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، نريد أن نكون أعلى كلما كان ذلك أفضل، والمسافة كبيرة مع المتصدر، لكن علينا الاستمرار على هذا النحو".

وعن ميسي، علق "ما تنشره الصحافة شيء خبيث ومؤلم، وعليكم أن تحترموا ميسي، لقد فعل الكثير لكرة القدم الإسبانية".

ونوه "نعرف منذ فترة طويلة أنه الأفضل في العالم، وفعل الكثير للنادي، وكان حاسما في المباراة، ولم أره متحمسًا أكثر من الأيام الماضية، وعليكم احترام كل شيء فعله".

وحول إمكانية رحيل ميسي، أجاب "لا أعرف، ويجب على اللاعبين التركيز على موسمنا، ولا ينبغي أن نفقد تركيزنا بسبب هذه الأمور، فهناك أشخاص مهتمون بإيذاء برشلونة وميسي، وعلينا مواصلة العمل".

وواصل "يجب تنحية الأشياء المنشورة عنه جانبًا، فهو لاعب عظيم، ويمنحنا الإبداع في الهجوم، ودون ميسي لا يمكن أن تطمح لتحقيق أشياء كثيرة".

واستكمل حديثه عن ديمبلي، قائلا "قدراته يمتلكها القليل من لاعبي كرة القدم، فهو مميز في العمق وموقف رجل لرجل، لكنه أهدر هدفا في الشوط الأول، وعليه أن يكون أكثر هدوءً".

وأردف "أومتيتي؟ أعتقد أنه في المباريات التي شارك بها كان جيدًا للغاية، ومن المهم أن يصل لقمة مستواه على المستوى البدني".

وعن تخطي ريال مدريد في جدول الترتيب، علق "لقد كان شهرًا معقدًا للغاية، والفريق تحسن، وتقدمنا خطوة بسبب جودة اللاعبين لدينا".

وختم "إذا كان أحد أفراد النادي وراء تسريبات عقد ميسي، فهذا سيء للغاية، ولن يكن له مستقبل في هذا النادي".