مدرب ليفربول: لست متفاجئا من محمد صلاح

أعرب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، سعادته بفوز فريقه على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول أداء مميزا أمام فريق حقق نتائج مميزة في الآونة الأخيرة، وتمتع بالصبر الكافي لتحقيق الفوز، بعدما سجل له النجم المصري محمد صلاح هدفين وأضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم هدفا ثالثا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت مباراة عظيمة واحترافية للغاية، تحكمنا بها جيدا أمام فريق معتاد على التقدم للأمام، لم نخلق فرصا كافية في الشوط الأول، قمنا ببعض التعديلات بين الشوطين وجنينا ثمار ذلك، سجلنا 3 أهداف لا تصدق".

وأضاف "في الشوط الأول كان لدينا 3 لاعبين خط وسط في الناحية الأخرى للكرة، وتوجب على شيردان شاكيري أن يمرر للخلف، أردنا أن يتمركز ديفوك أوريجي أكثر في المنتصف، لعبنا بإشراك لاعب رقم 10 إضافي بوجود تياغو وشاكيري، جيمس ميلنر بخير لكنه أظهر علامات على آلام في الأوتار، لذلك اخترنا أن نخرجه من الملعب".

وخص كلوب اثنين من لاعبيه بإشادة خاصة، مشيرا إلى لقطة الهدف الثاني بقوله "أعتقد أن شاكيري مرر الكرة في وقت مبكر للغاية، ما فعله صلاح مع الكرة كان مذهلا، اللمسة الأولى لا تصدق، هؤلاء الشبان مجموعة جيدة حقا، لم يشعروا بالسعادة مؤخرا لأنهم لم يحققوا النجاح أو الفوز، لكنهم دائما ما يمتلكون السلوك المناسب".

وتابع حديثه عن صلاح "لقد سجل هدفا أمام توتنهام في المباراة السابقة، لكنه لم يكن له أي ضلع في عدم احتسابه، الهدف الملغى كان رائعا وكان إشارة على أن الأمور عادت إلى سابق عهدها، واليوم لعب مباراة سوبر، تمريراته وتحكمه كانا رائعين، وبالنسبة للهدف الأول، لا أعتقد أن فابيانسكي رأى الكرة، كان هدفا ذكيا للغاية".

وواصل "هدفان مذهلان، لست متفاجئا من مو، أعمل معه يوميا ودائما لديه رغبة عارمة لتسجيل الأهداف.. إنه لاعب من الطراز العالمي، لا يوجد شك في ذلك، في الأسابيع القليلة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، الأمر الوحيد الذي كان بإمكاننا فعله هو مواصلة محاولة اتخاذ قرارات أفضل، الليلة لم نفكر بالأمر، وهو سجل هدفين من الطراز الرفيع".

وعن ارتباط اسم ليفربول بمدافع بريستون بن ديفيس، قال كلوب مازحا "بن ديفيس من توتنهام؟ لا يوجد لدي ما أقوله، بوجود هذا التشكيل لا توجد مشكلة، ستكون مشكلة في حال حدث أمر آخر".