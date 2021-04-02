  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان يحدد ثمن التخلي عن لوكاكو

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 14:30

إنتر ميلان يحدد ثمن التخلي عن لوكاكو
النجم البلجيكي روميلو لوكاكو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي حدد ثمنا مقابل الاستغناء عن لاعبه، البلجيكي روميلو لوكاكو، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر مجبر على بيع لاعب أو اثنين من أفضل نجومه خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن شركة سونينج، مالكة إنتر، ستحصل على قرض مالي لتسيير أعمال نيراتزوري حتى نهاية الموسم، ثم ستكون مجبرة على حصد الأموال من خلال بيع نجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هناك أكثر من لاعب مهدد بالرحيل، لكن إنتر لم يحدد حتى الآن سوى سعر لوكاكو.

وذكرت أن إنتر يريد الحصول على 120 مليون يورو للتخلي عن لوكاكو، والأخير يحظى باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين الآخرين المهددين بالرحيل في إنتر، هم: نيكولو باريلا وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني ومارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن وميلان سكرينيار.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إنتر ميلان
#روميلو لوكاكو
#برشلونة
#مانشستر سيتي

حوارات

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة
بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة

2021-03-06

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل يلحق هازارد بمواجهتي برشلونة وليفربول؟
هل يلحق هازارد بمواجهتي برشلونة وليفربول؟

2021-04-03

توتنهام يصدم مانشستر سيتي
توتنهام يصدم مانشستر سيتي

2021-04-03

نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا
نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا

2021-04-02

الأكثر قراءة

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02
تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

2021-04-02
السعودية: للتطبيع مع إسرائيل

السعودية: للتطبيع مع إسرائيل "فائدة هائلة"

2021-04-02