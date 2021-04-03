آرسنال يعلن غياب مدافعه أمام ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن آرسنال الإنجليزي سيفقد مدافعه، ديفيد لويز، في مباراته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشكلة في الركبة.

وأعلن آرسنال أن اللاعب البرازيلي، الذي خاض 19 مباراة بالدوري هذا الموسم، شعر بانزعاج في الركبة اليمنى.

وسينتظر آرسنال حتى وقت متأخر لحسم فرص مشاركة الجناح بوكايو ساكا وصانع اللعب إميل سميث رو ولاعب الوسط غرانيت تشاكا بسبب مشاكل بدنية أو المرض.

وسيكون الجناح ويليان جاهزا للعب بعد تعافيه من إصابة بربلة الساق.

ويحتل آرسنال المركز التاسع ولديه 42 نقطة من 29 مباراة بفارق 4 نقاط خلف ليفربول صاحب المركز السابع.