  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

آرسنال يعلن غياب مدافعه أمام ليفربول

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 15:08

آرسنال يعلن غياب مدافعه أمام ليفربول
النجم البرازيلي ديفيد لويز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن آرسنال الإنجليزي سيفقد مدافعه، ديفيد لويز، في مباراته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشكلة في الركبة.

وأعلن آرسنال أن اللاعب البرازيلي، الذي خاض 19 مباراة بالدوري هذا الموسم، شعر بانزعاج في الركبة اليمنى.

وسينتظر آرسنال حتى وقت متأخر لحسم فرص مشاركة الجناح بوكايو ساكا وصانع اللعب إميل سميث رو ولاعب الوسط غرانيت تشاكا بسبب مشاكل بدنية أو المرض.

وسيكون الجناح ويليان جاهزا للعب بعد تعافيه من إصابة بربلة الساق.

ويحتل آرسنال المركز التاسع ولديه 42 نقطة من 29 مباراة بفارق 4 نقاط خلف ليفربول صاحب المركز السابع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#آرسنال
#ديفيد لويز
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

حوارات

د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خسارة بيتية قاسية لتشيلسي أمام وست بروميتش
خسارة بيتية قاسية لتشيلسي أمام وست بروميتش

2021-04-03

ريال مدريد يهزم إيبار بهدفين نظيفين
ريال مدريد يهزم إيبار بهدفين نظيفين

2021-04-03

برشلونة يضع سيناريوهات بديلة لهالاند
برشلونة يضع سيناريوهات بديلة لهالاند

2021-04-03

الأكثر قراءة

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

2021-04-02
دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02