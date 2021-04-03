  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هل يلحق هازارد بمواجهتي برشلونة وليفربول؟

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 09:34

هل يلحق هازارد بمواجهتي برشلونة وليفربول؟
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية حول إمكانية لحاق نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، في مباراتيه أمام ليفربول الإنجليزي وبرشلونة.

وشارك هازارد في المران الجماعي لريال مدريد بالأمس، لأول مرة بعد غيابه منذ 14 آذار/ مارس، بسبب التعرض لإصابة عضلية.

وصرح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد "ليست لدينا خطة مع هازارد، ولن نفرض عليه أي شيء، سنتعامل مع الأمر تدريجيًا، وإذا كانت عودته خلال 3 أيام فهذا أفضل، وإذا كان في غضون 10 أيام فلا بأس".

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن هازارد يريد المشاركة في مباراتي ليفربول وبرشلونة، لأن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لموسم ريال مدريد.

وأشارت إلى أن أطباء ريال مدريد سيقيمون حالة هازارد بشكل شامل في الأيام المقبلة، لكن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعب سيعود إلى زيدان.

وأوضحت أنه لا يوجد شيء مستبعد في حالة هازارد، لكن من الصعب للغاية أن يلحق هازارد بمباراتي ليفربول وبرشلونة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيدين هازارد
#ريال مدريد
#ليفربول
#برشلونة
#زين الدين زيدان

حوارات

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة
بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة

2021-03-06

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توتنهام يصدم مانشستر سيتي
توتنهام يصدم مانشستر سيتي

2021-04-03

نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا
نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا

2021-04-02

الممتازة: فوز لكفر قاسم وخسارة للأخاء وأم الفحم وإكسال
الممتازة: فوز لكفر قاسم وخسارة للأخاء وأم الفحم وإكسال

2021-04-02

الأكثر قراءة

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02
تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

2021-04-02
السعودية: للتطبيع مع إسرائيل

السعودية: للتطبيع مع إسرائيل "فائدة هائلة"

2021-04-02