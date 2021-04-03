هل يلحق هازارد بمواجهتي برشلونة وليفربول؟

تطرقت تقارير صحفية حول إمكانية لحاق نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، في مباراتيه أمام ليفربول الإنجليزي وبرشلونة.

وشارك هازارد في المران الجماعي لريال مدريد بالأمس، لأول مرة بعد غيابه منذ 14 آذار/ مارس، بسبب التعرض لإصابة عضلية.

وصرح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد "ليست لدينا خطة مع هازارد، ولن نفرض عليه أي شيء، سنتعامل مع الأمر تدريجيًا، وإذا كانت عودته خلال 3 أيام فهذا أفضل، وإذا كان في غضون 10 أيام فلا بأس".

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن هازارد يريد المشاركة في مباراتي ليفربول وبرشلونة، لأن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لموسم ريال مدريد.

وأشارت إلى أن أطباء ريال مدريد سيقيمون حالة هازارد بشكل شامل في الأيام المقبلة، لكن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعب سيعود إلى زيدان.

وأوضحت أنه لا يوجد شيء مستبعد في حالة هازارد، لكن من الصعب للغاية أن يلحق هازارد بمباراتي ليفربول وبرشلونة.