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محمد صلاح كابوس آرسنال

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 09:32

محمد صلاح كابوس آرسنال
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على آرسنال (3-0) بعدما أحرز هدفا على ملعب "الإمارات"، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفه في الدقيقة 68، عندما تلقى تمريرة طويلة من فابينيو، حاول مدافع آرسنال غابريال ماجالهاييس إبعادها دون فائدة، ليتقدم الدولي المصري بالكرة داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة بين قدمي الحارس الألماني بيرند لينو إلى داخل الشباك.

وهذا هو الهدف الـ18 لصلاح في الدوري، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد أمام مهاجم توتنهام هاري كين.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، هذا هو الهدف التاسع الذي يساهم صلاح في إحرازه أمام آرسنال بالدوري في 9 مباريات، خاضها أمام الفريق اللندني بواقع (7 أهداف وتمريرتين حاسمتان).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#آرسنال
#الدوري الإنجليزي

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