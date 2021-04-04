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بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 15:38

بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم ريال مدريد
من اليمين: النجم الإسباني لوكاس فاسكيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق بايرن ميونخ الألماني يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضم الدولي الإسباني، على رأسها بايرن ميونخ.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" حقيقة هذه التقارير، حيث أكدت أن هناك محادثات بدأت بالفعل بين مسؤولي بايرن ووكيل فاسكيز.

رغم ذلك، لم تدخل هذه المفاوضات مراحل متقدمة، بخلاف ما زعمته الصحف الإسبانية مؤخرًا.

من جانبها، أفادت صحيفة "ABC" أن بايرن يواجه مهمة صعبة في طريقه نحو ضم فاسكيز، نظرًا لدخول اللاعب دائرة اهتمام تشيلسي، مانشستر يونايتد وميلان.

وتتناسب خصائص فاسكيز بشدة مع الفريق البافاري، حيث أن اللاعب يتميز بقدرته على لعب دور "الجوكر" بقدرته على شغل أكثر من مركز.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#لوكاس فاسكيز
#ريال مدريد

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