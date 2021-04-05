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برشلونة مهدد بفقدان ميسي في الكلاسيكو

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 15:29

برشلونة مهدد بفقدان ميسي في الكلاسيكو
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني مهدد بفقدان لاعبيه ليونيل ميسي وفرينكي دي يونغ في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد السبت القادم، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الليغا.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن ميسي ودي يونغ يواجهان خطر الغياب عن كلاسيكو الأرض، في حال الحصول على بطاقة صفراء أمام بلد الوليد اليوم.

ويحمل كل من ميسي ودي يونغ في جعبته 4 بطاقات صفراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي، حصل على الإنذار الرابع، في 27 شباط/ فبراير الماضي أمام إشبيلية، وكان بإمكانه تجنب خطر الغياب عن الكلاسيكو، إذا نال بطاقة صفراء أخرى في المباريات الماضية، لكنه لم يفعل.

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن خايمي لاتري، حكم مباراة الليلة أمام بلد الوليد، سبق أن منح ميسي البطاقة الصفراء، بعد انتهاء أحد اللقاءات، لأن الأرجنتيني احتج عليه وهو في طريقه لغرفة خلع الملابس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#بلد الوليد
#فرينكي دي يونغ
#كلاسيكو
#ريال مدريد

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