ريال مدريد يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة ليفربول

تلقى ريال مدريد الإسباني خبرا سارا قبل مواجهة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما شارك اللاعب فيدي فالفيردي في مران الفريق استعدادا للمباراة لتزداد فرص لحاقه باللقاء.

وتحقق المدرب زين الدين زيدان من حالة فالفيردي، وتطور إصابة البلجيكي إيدين هازارد، قبل يوم من مواجهة ليفربول.

ولا يزال داني كارفاخال بعيدًا عن الظهور، وهو نفس موقف القائد سيرجيو راموس، بعد إصابته مع منتخب إسبانيا.

وكان فيدي فالفيردي قد تعرض لإصابة عضلية، يوم 20 من الشهر الماضي أثناء مباراة سيلتا فيغو بملعب بالايدوس، لكنه تعافى في الوقت الحالي، وسيقر زيدان ما إذا كان سيدفع به في مواجهة الريدز أم لا.

وينطبق نفس الأمر على هازارد الذي أتم تعافيه من الإصابة، إلا أن المدرب الفرنسي لا يريد دفعه للعودة بغرض تلافي أخطاء الماضي.