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ماذا نصح إيتو المصري صلاح؟

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 08:32

ماذا نصح إيتو المصري صلاح؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، صامويل إيتو، أن مصر بمثابة الوطن الثاني له، وذلك لأنها جزء أصيل من القارة الأفريقية.

وذكر إيتو في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة "كان من دواعي سروري تقديم حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بمصر عام 2019، وكانت تجربة جيدة رغم أنها لم تكن سهلة على الإطلاق، وحبي لمصر كبير وإذا سمحت الفرصة لزيارتها بالفترة المقبلة سوف أقوم بذلك".

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين المتميزين يمثلون القارة الأفريقية خير تمثيل في الملاعب الأوروبية مثل محمد صلاح، ساديو ماني، أوباميانغ، رياض محرز".

ووجه الكاميروني نصيحة لصلاح قال فيها "عليه أن يختار الأفضل بالنسبة له ولأسرته وفقاً للظروف التي يرغب بها".

يأتي ذلك بعدما ذكرت العديد من التقارير أن محمد صلاح قد يرحل عن ليفربول بعد الموسم الجاري، لرغبته في اللعب بالليغا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#صامويل إيتو
#محمد صلاح

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