بايرن ميونخ يتلقى ضربة جديدة

ذكرت تقارير صحفية أن ضربة جديدة تلقاها بايرن ميونخ الألماني قبل ملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي غدا، الأربعاء، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد بايرن لخدمات مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباراة الغد، بسبب الإصابة.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن سيرجي غنابري، نجم بايرن، تغيب عن المران الأخير للبافاري قبل المباراة، وبالتالي قد لا يشارك أمام سان جيرمان.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن سبب غياب غنابري عن المران لا يزال مجهولًا.

وأوضحت أنه كان متوقعًا أن يشارك غنابري في مقدمة الهجوم خلال المباراة، بدلًا من ليفاندوفسكي المصاب.