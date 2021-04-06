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ريال مدريد يختار أولوياته بين هالاند ومبابي

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 20:13

ريال مدريد يختار أولوياته بين هالاند ومبابي
هالاند ومبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني اختار أولوياته بخصوص دعم خط الهجوم بين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن مهاجم باريس سان جيرمان، مبابي، لا زال يمثل أولوية لإدارة الفريق الملكي.

وأضافت أن النادي المدريدي مهتم بالتعاقد مع هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن بشرط ألا تمنعه هذه الصفقة، من ضم مبابي.

ولفتت إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند ووالد اللاعب، زارا العاصمة الإسبانية، والتقيا رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وخوسيه آنخيل سانشيز المدير العام للنادي.

وذكرت أن هذه الزيارة لم تغلفها السرية، خاصة وأن رايولا ووالد المهاجم النرويجي قاما بزيارة نادي برشلونة.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس بنهاية الموسم المقبل في حزيران/ يونيو 2022، ويتردد اللاعب الفرنسي في التوقيع على عقد جديد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#إيرلينغ هالاند

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