ريال مدريد يسحق ليفربول بثلاثية وهدف لصلاح

حقق ريال مدريد الإسباني الفوز على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين فينيسيوس جونيور (هدفان) وماركو أسينسيو، وفي المقابل سجل هدف ليفربول اللاعب المصري، محمد صلاح.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب ليفربول يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، كان عبر أصحاب الأرض، حيث أرسل كريم بنزيمة قائد ريال مدريد تصويبة أرضية، بين أحضان أليسون حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 2.

وطالب لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، بالحصول على خطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11، بعد التحام مع فينالدوم لاعب الريدز.

وأرسل ميندي كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت لزميله فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب قائم مرمى أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 14.

وسدد كاسيميرو كرة على حدود منطقة الجزاء، أقصى يمين أليسون حارس ليفربول، مرت بجانب القائم في الدقيقة 25.

ونجح فينسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 26، حيث تلقى كرة عرضية من كروس في عمق دفاع ليفربول، وسدد أسفل يمين أليسون حارس الريدز.

وأضاع فينيسيوس فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32، حيث تلقى تمريرة من بنزيمة داخل المنطقة، وسدد كرة قوية ارتطمت بالدفاع قبل أن تمر بجانب القائم الأيمن.

ونجح أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 36، حيث أرسل توني كروس كرة في العمق، تعامل معها أرنولد بشكل ساذج لتصل الكرة أمام أسينسيو الذي أسكنها في شباك أليسون بكل سهولة.

وكاد أسينسيو أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 43، حيث استغل خطأ من كاباك مدافع ليفربول، وسدد كرة بين قدمي أليسون لكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، ومن أول تسديدة لليفربول على مرمى كورتوا، نجح محمد صلاح نجم الريدز في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 51، حيث استغل ارتداد كرة سددها زميله غوتا اصطدمت بمودريتش داخل المنطقة لتصل أمام أقدام صلاح.

وسدد توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد كرة صاروخية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى أليسون في الدقيقة 61.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 65، حيث تلقى تمريرة أرضية من زميله مودريتش داخل المنطقة، وسدد من لمسة واحدة أسفل يسار أليسون حارس الريدز.

وأرسل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، تصويبة أرضية داخل المنطقة، لكن أليسون حارس مرمى ليفربول أمسك بها بسهولة في الدقيقة 71.

وسدد تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول كرة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 77.

وزاد الضغط من لاعبي ليفربول في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، سعيًا لتقليص الفارق، وتراجع لاعبو ريال مدريد لمنطقتهم، ونجحوا في الحفاظ على النتيجة أملا في حسم بطاقة العبور في الإياب.