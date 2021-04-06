مدرب برشلونة: الكلاسيكو سيحسم الليغا

أبدى مدرب برشلونة، رونالد كومان، سعادته بفوز فريقه على نظيره بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الليغا.

وذكر كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد افتقرنا إلى الكثير من الأشياء في الشوط الأول، وضغطنا على الخصم لم يكن جيدًا، ومنذ بداية المباراة كان هناك بطء بعض الشيء، ولم نسيطر على المباراة".

وأضاف "لذلك قمنا بتغيير طريقة اللعب، وتحسنا في الشوط الثاني، وكانت مباراة صعبة، وكان الفريق بعيدا عن مستواه، وبلد الوليد قاموا بعمل دفاعي جيد، ونحن نستحق الفوز".

وتابع "لقد أظهر الفريق أنه قادر على الفوز بالليغا، ويجب أن يكون لدينا النشاط، وقد يكون غياب النشاط الليلة بسبب فترة التوقف الدولي، ورأيت الفريق مختلفا، لكننا قادرون على الفوز بالليغا".

وعن ديمبلي، علق "إنه لاعب مهم وظهر بأسلوبه، وهدفه منحنا النقاط الثلاث، وقدم أداء جيدا هذا الموسم، فقد تحسن كثيرًا، والانتظام هو مفتاح ما وصل إليه".

وأردف "هناك لحظات في الحياة تكون فيها محظوظًا، وأخرى تكون سيء الحظ، وأن تكون مدربًا لبرشلونة يعني أنك محظوظ، لقد سعى الفريق، ويمكن أن تحدث أشياء في جزء من المباراة، وعقلية الفريق هي الرغبة دائمًا في حصد النقاط الثلاث".

وواصل "لقد حالفنا بعض الحظ في نهاية المباراة، وكنت هادئًا للغاية، في الشوط الأول كنت أكثر قلقًا، لأنني رأيت الفريق مختلفا تماما عن المباريات السابقة، وفي الشوط الثاني تحسنا وصنعنا الفرص، وأظهرنا أننا قادرون على الفوز دون اللعب بشكل جيد".

وختم "الكلاسيكو؟ مباراة مهمة دائمًا، وأكثر أهمية بالنظر إلى الوضع الآن في الليغا، وهما فريقان رائعان، وتحقيق نتيجة جيدة سيكون أمرًا مهمًا لحسم اللقب".