ديمبلي يرد على إمكانية مغادرة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، حسم موقفه من البقاء مع فريقه برشلونة الإسباني بعد العروض التي تلقاها مؤخرا من عدة فرق أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

وينتهي عقد ديمبلي في كامب نو بختام الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد برغبة ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد في ضمه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة، حيث ينتظر العرض المقدم من النادي من أجل التجديد لسنوات أخرى.

ويقدم ديمبلي مستويات هائلة مع برشلونة هذا الموسم، تبدو الأفضل منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في صيف 2017، وقاده ذلك للعودة إلى المنتخب الفرنسي، والتوهج في كامب نو إلى جوار ليونيل ميسي.

وأضاف التقرير، أن المقربين من ديمبلي يؤكدون أنه يعيش أفضل لحظاته مع برشلونة منذ وصوله، وأنه يفكر جديًا في الاستمرار مع الفريق.

وأشار التقرير، إلى أن خوان لابورتا، رئيس النادي الكاتالوني، يضع ملف تجديد ديمبلي ضمن أولوياته في برشلونة، إلى جانب ملف تجديد ميسي، لكنه لم يتحرك بعد، لمنح اللاعب الفرنسي مزيدا من التركيز على لقبي الليغا وكأس الملك.

أما في حالة حدوث أي متغيرات تحول دون تجديد عقد ديمبلي، فإن برشلونة سيبيعه هذا الصيف، خاصة أن اللاعب انضم في صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو، وبالتالي لن يتركه البارسا يرحل مجانا.