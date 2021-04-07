مانشستر سيتي يتخطى دورتموند بالوقت القاتل

تخطى مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بشق الأنفس بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي كل من اللاعبين كيفين دي بروين وفيل فودين، وفي المقابل سجل هدف دورتموند اللاعب ماركو رويس.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على معقل بوروسيا دورتموند يوم نيسان/ أبريل الجاري.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح بوروسيا دورتموند في الدقيقة الثامنة، وذلك بتسديدة من بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 19، حين مرر محرز لدي بروين لينطلق الأخير في العمق ويمرر لفودين الذي أرسل عرضية لرياض، ليمهدها الجزائري لكيفن، ليسدد البلجيكي كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وحاول دورتموند الرد في الدقيقة 23، بعدما تلقى رويس تمريرة بينية انفرد على إثرها بإديرسون، إلا أنه لم يتمكن من ترويض الكرة ليصطدم بحارس السيتي مرتكبًا مخالفة.

وتحصل السيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 30، بعد إعاقة تشان لرودريغو، إلا أن الحكم ألغى الركلة بعد العودة إلى تقنية الفار، والتي أظهرت عدم وجود أي احتكاك بين الثنائي.

وكاد إديرسون أن يكلف السيتي هدف التعادل، بعدما تأخر في إبعاد الكرة ليفتكها بيلينجهام ويسدد في الشباك الخالية، إلا أن حكم المباراة احتسب مخالفة عليه في الدقيقة 38.

وسدد محرز كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45+1، اصطدمت بدفاع دورتموند ووصلت سهلة في يد الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي (1-0).

وبدأ دورتموند الشوط الثاني بقوة، بعدما مرر داوود بينية مميزة لهالاند الذي تفوق على دياز وانفرد بإديرسون في الدقيقة 48، مسددًا كرة أرضية تألق حارس السيتي في التصدي لها.

وظهر السيتي بعدها في الدقيقة 52 بتسديدة من فودين مرت إلى جوار القائم، ثم أجرى غوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 59، بنزول جيسوس على حساب بيرناردو.

وأهدر السيتي فرصة محققة في الدقيقة 65، بعدما توغل دي بروين ممهدًا الكرة إلى فودين الذي سدد أرضية مباشرة تألق هيتز في التصدي لها، وتابعها كانسيلو بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وأطلق دي بروين صاروخية أرضية في الدقيقة 76 مرت بقليل إلى جوار القائم، وتبعه فودين في الدقيقة 77، بتسديدة تصدى لها حارس دورتموند بصعوبة.

وعاد فودين للظهور مسددًا كرة أرضية ذهبت بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 80، ثم نجح دورتموند في تعديل النتيجة في الدقيقة 84 بعدما مرر هالاند كرة سحرية لرويس، لينفرد بإديرسون ويسجل في الشباك.

وتمكن السيتي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، بعدما مرر غوندوغان الكرة إلى فودين إلى جواره داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي (2-1).