تشيلسي يهزم بورتو بهدفين نظيفين

حقق تشيلسي الإنجليزي الفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين ماسون مونت وبينجامين تشايلويل.

مجريات المباراة:

كشف تشيلسي عن نواياه الهجومية مبكرا، لكن دون وجود خطورة حقيقية، فشق هافرتز طريقه من الناحية اليسرى، ورفع كرة عرضية لم تلق متابعا أمام مرمى بورتو.

وكاد بورتو يسجل هدف السبق في الدقيقة 12، عندما سيطر أوريبي على الكرة، قبل أن يسددها بطريقة جميلة من مشارف منطقة الجزاء فوق المرمى.

ورد تشيلسي في الدقيقة 16، عنما انطلق ماونت في الناحية اليسرى، ليلمح جيمس خاليا من الرقابة في الناحية الأخرى، فأرسل له كرة عرضية، تابعها الدولي الإنجليزي بيد أن الحارس ماركيسين أبعد الخطر.

تحسن أداء بورتو مع مرور الوقت، وكادت ركينة للفريق أن تجد طريق شباك تشيلسي، لكن الحارس إدوارد ميندي تدارك الأمر وتصدى للكرة في الدقيقة 23.

وتدخل تشيلويل لإبعاد الكرة من أمام أوتافيو قبل أن يهم الأخير بالتسديد في الدقيقة 28، ليأتي بعدها هدف تشيلسي في الدقيقة 32، عندما لعب جورجينيو تمريرة موزونة وجدت طريقها إلى ماونت الذي تخلص من رقيبه قبل أن يسدد في الشباك.

وانهمك بورتو في محاولة لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وكاد يحقق مراده في الدقيقة 42، عندما تابع الخبير بيبي برأسه ركلة ركنية، لكن ميندي أنقذ محاولته باقتدار.

بداية تشيلسي في الشوط الثاني اقتربت من المثالية، عندما وجّه ماونت كرة مميزة نحو منطقة جزاء بورتو، وصلت إلى غير المراقب فيرنر الذي سددها برأسه فوق المرمى بالدقيقة 47.

جاء رد بورتو سريعا، وبالتحديد في الدقيقة 52، عندما انفرد المهاجم ماريجا بالحرس ميندي الذي تألق في إحباط المحاولة، وبعدها بثلاث دقائق ألغى الحكم هدفا لبورتو أحرزه بيبي، لوجود تسلل على زميله مبيمبا قبل الهدف.

واصل بورتو ضغطه، فمرت تسديدة دياز المحكمة بجانب القائم الأيسر، ليرد تشيلسي عبر محاولة من روديجر لكن ماركيسين كان له بالمرصاد في الدقيقة 60.

واقترب تشيلسي من تعزيز تقدمه في الدقيقة 63، عندما نفذ جيمس ركلة حرة وصلت إلى أزبيليكويتا التي تابعها برأسه من مسافة قريبة، بعيدا عن المرمى.

وأجرى تشيلسي تبديلا مزدوجا أخرج من خلاله الألمانيين فيرنر وهافرتز، ليشرك الأمريكي كريستيان بوليسيتش والفرنسي أوليفييه جيرو.

طالب لاعبو بورتو بركلة جزاء في الدقيقة 72، بعد سقوط ماريجا داخل المنطقة إثر لعبة مشتركة مع أزبيليكويتا، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وأراد تشيلسي إحكام دفاعه للمحافطة على الفوز في القائق الأخيرة، ليخرج جيمس ويشارك بدلا منه تياجو سليفا، فيما شارك نجولو كانتي بدلا من ماونت.

لكن الفريق اللندني سرعان ما أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 85، فبعد لحظات من إصابة بوليسيتش للعارضة، استغل تشيلويل ارتباك مدافعي بورتو بعد تمريرة طويلة من روديجر، ليراوغ الحارس ماريكسين ويضع الكرة في الشباك الخالية.