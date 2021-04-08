دوري أبطال أوروبا: ليفاندوفسكي سيغيب في مباراة الإياب بباريس

أكّد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ بطل أوروبا، أنه لن يكون حاضرًا لإياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ضد باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء المقبل.

وغاب الدولي البولندي عن مباراة الذهاب، التي فاز بها النادي الباريسي 3-2 في معقل النادي البفاري "أليانز أرينا"، ليصعّب المهمة على حامل اللقب في لقاء العودة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس" حيال إمكانية عودته: "كلا، كلا، الوقت لا يزال مبكرًا. عندما أشعر بحال أفضل وأكون متأكدًا، سأعود".

وتعرّض متصدر ترتيب هدافي البوندسليغا لالتواء في الركبة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية أواخر الشهر الماضي.

وأعلن النادي البافاري على إثرها أن أفضل لاعب في العالم لعام 2020 سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب، حيث غاب أيضًا عن قمة الدوري المحلي الأسبوع الفائت ضد لايبزيغ، والتي حسمها البافاري لصالحه ليبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة، ويقترب من لقب تاسع تواليًا.

ورغم تسجيله هدفين في المباراة أمام سان جرمان في إعادة لنهائي العام الماضي، إلا أن بايرن ميونيخ افتقد ليفاندوفسكي نظرًا لصنعه العديد من الفرص (12 تسديدة على المرمى)، ولم يجد من يترجمها، لا سيما مع غياب أيضًا سيرجي غنابري جراء إصابته بكوفيد-19، ومن المتوقع أن يعود للقاء الاياب على ملعب "بارك دي برنس" في العاصمة الفرنسية.

وشكلت إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى له هذا الموسم قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم اسطورة الفريق البافاري غيرد مولر، في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفًا في موسم 1971-1972.

وتُظهر الإحصاءات مدى أهمية ليفاندوفسكي بالنسبة لبايرن، بعد أن سجل له 35 هدفًا في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم، محطمًا رقمه الشخصي القياسي (34 في الموسم الماضي)، و42 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.