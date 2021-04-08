يوفنتوس يُسقط نابولي ويعود لسكة الانتصارات

تغلب نادي يوفنتوس على ضيفه نابولي بهدفين لواحد، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليعود بذلك إلى سكة الانتصارات.

وتقدم يوفنتوس أولا بهدف جاء في الدقيقة 13، بعد مجهود فردي فني رائع من فيدريكو كييزا الذي راوغ دفاع نابولي ومرر كرة بالمقاس إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليضعها الأخير بباطن قدمه في المرمى.

واستطاع الأرجنتيني باولو ديبالا تتويج عودته من الإصابة بهدف جميل عزز به تقدم يوفنتوس عند الدقيقة 73، بعدما تسلم كرة من على مشارف منطقة جزاء الخصم ثم سدد بالزاوية البعيدة عن الحارس.

رونالدو في المباراة (أ ب)

ومع حلول الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، تحصل نابولي على ركلة جزاء نفذها قائد الفريق لورينزو إنسيني بنجاح، محرزا هدف الضيوف الوحيد.

وبهذا حقق يوفنتوس فوزه الأول عقب هزيمة وتعادل، رافعا رصيده إلى 59 نقطة احتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نابولي عند 56 نقطة بالمركز الخامس.