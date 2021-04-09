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زيدان: الكلاسيكو لن يحسم لقب الدوري

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 18:38

زيدان: الكلاسيكو لن يحسم لقب الدوري
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه جاهز لخوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الليغا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي "نستعد بنفس الطريقة التي قمنا بها في المباراة الماضية، نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة جدًا، حصلنا على بعض الراحة ونحن مستعدون".

وبسؤاله عما إذا كان الفائز بالكلاسيكو سيكون المفضل للقب، أجاب "أتلتيكو هو صاحب الأفضلية، سيتعين علينا اللعب حتى النهاية، قلت ذلك منذ فترة، الليغا دوري تنافسي وجيد للغاية، وحتى النهاية لن يُعرف البطل، فهناك العديد من النقاط المتبقية".

وأضاف "الحلول التكتيكية؟ نحن نعمل كل يوم، ونعلم وجود طريق طويل لنقطعه، نعيش لحظة جيدة، لدينا الكثير من المباريات على المحك، لكننا نريد أن نستمر في الصراع على الليغا ودوري الأبطال".

وتابع "مستقبل فينيسيوس؟ ما يمكنني إخبارك به أنه في فريقنا ونحن سعداء به، علينا أن نوفر له الهدوء وليس التحدث كثيرًا، فهو صغير جدًا، وهو هادئ وأنا سعيد لأن هناك الكثير من الضوضاء".

وأردف "راموس؟ أتمنى ألا يكون آخر كلاسيكو له، ويبقى هنا معنا".

واستكمل "أكثر من مجرد 3 نقاط؟ لا إنها 3 نقاط، مثل قادش وإيبار، صحيح أن التأثير ليس هو نفسه، لكنها مباراة بـ3 نقاط".

وعما إذا كانت الخسارة تعني الخروج من المنافسة، علق "لا، وأنا لا أفكر في ذلك، سنبذل كل ما بوسعنا في المباراة".

ونوه "مبابي؟ نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، وهو ليس لاعبي ولا يمكنني التحدث عن أي شيء، كيليان لاعب رائع، سنرى ما سيحدث معه في المستقبل".

وحول ميليتاو، كشف "إنه لاعب صغير جدًا ويتعلم الكثير، وأراه يتحسن كل يوم، وهو لاعب للحاضر والمستقبل".

وزاد "أسينسيو؟ يحتاج اللاعبون الهجوميون إلى تسجيل الأهداف، والآن هو أفضل بكثير، حيث تمنحه الأهداف، المزيد من الثقة ليكون أكثر مرونة في الملعب، أملك لاعبين كثيرين ويجب دائما التنافس".

وأتم "عدم تسجيل ميسي في الكلاسيكو؟ نحن نعرف من هو ميسي، يمكن أن يتألق دون هز الشباك، نعرف أهميته، لكن برشلونة بأكمله جيد، سنحاول تعطيلهم لأنهم يملكون الكثير".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#كلاسيكو
#برشلونة
#الليغا
#الدوري الإسباني

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