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صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وسان جيرمان

تاريخ النشر: 10/04/2021 - 15:04

صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وسان جيرمان
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قد تشهد صفقة تبادلية بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الصفقة التبادلية المحتملة تشمل الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا، وماورو إيكاردي.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف 2022، ولم يتوصل الطرفان لصيغة اتفاق حتى الآن، وبالتالي سيحاول يوفنتوس التخلص منه هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانًا.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس سيلتقي مع واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي، من أجل التعرف على شروطه للعب في البيانكونيري.

ويعتبر إيكاردي من الأهداف القديمة ليوفنتوس، وتحديدًا منذ أن كان لاعبًا في إنتر ميلان، قبل أن يرحل لدخوله في أزمات مع النادي والجماهير.

وأضافت الصحيفة، أن أولوية يوفنتوس حتى الآن هي تجديد عقد ديبالا، مشيرة إلى أن هناك اجتماع في أيار/ مايو المقبل لحسم هذا الملف.

وختمت: "موقف يوفنتوس من التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، سيكون حاسمًا في بقاء اللاعب من عدمه".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#ماورو إيكاردي
#باريس سان جيرمان

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