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كلاسيكو الأرض.. ميسي يستفيد من غياب راموس!

تاريخ النشر: 10/04/2021 - 09:45

كلاسيكو الأرض.. ميسي يستفيد من غياب راموس!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ينتظر تحطيم رقم قياسي عندما يشارك في مباراة الكلاسيكو بين فريقه برشلونة وريال مدريد، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الليغا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن ميسي سيصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الكلاسيكو، بالتساوي مع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، برصيد 45 مباراة.

وسيغيب راموس عن اللقاء بداعي الإصابة، بينما يُنتظر أن يقود الأرجنتيني البلوغرانا، في المباراة التي قد تحدد بشكل كبير، ملامح المنافسة على لقب الليغا.

وينتهي عقدا النجمين مع برشلونة وريال مدريد، بانتهاء هذا الموسم.

جدير بالذكر أن أول مشاركة لميسي وراموس في الكلاسيكو، كانت في نفس المباراة، بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، ووقتها فاز برشلونة (3-0)، على ملعب سانتياغو برنابيو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#سيرجيو راموس
#ريال مدريد
#كلاسيكو الأرض
#الليغا
#الدوري الإسباني

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