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ماذا يزعج ريال مدريد في الكلاسيكو؟

تاريخ النشر: 10/04/2021 - 15:13

ماذا يزعج ريال مدريد في الكلاسيكو؟
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

يخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، اليوم السبت، بعد 12 مباراة متتالية دون خسارة، كما لعب الفريق أحد أفضل مبارياته ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد رغم ذلك لديه عدة مشاكل قد تزعجه أمام برشلونة في الكلاسيكو وهي كالتالي:

غياب الخبرة

يفتقد الريال، لأسلحته الدفاعية المعتادة في الكلاسيكو، حيث يغيب كل من سيرجيو راموس ورافاييل فاران للإصابة.

وسيدخل الميرنغي، الكلاسيكو بدفاع غير معتاد، يضم 3 لاعبين غير أساسيين في هذا الخط، وهم: لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز وإيدير ميليتاو.

وقدم دفاع ريال مدريد، مباراة جيدة ضد ليفربول، لكنهم يفتقرون لخبرة مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الكلاسيكو.

ضغط المباريات

سيعتمد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على 5 لاعبين في الكلاسيكو، من السداسي الأكثر مشاركة في المباريات على مدار الموسم، وهم: ميندي (3017 دقيقة)، كاسيميرو (2987 دقيقة)، بنزيمة (2916 دقيقة)، مودريتش (2858 دقيقة) وتوني كروس (2780 دقيقة).

وتعد مباراة الكلاسيكو دائمًا من أكثر المباريات المجهدة في الموسم، كما أن الريال لديه مباراة مهمة جدًا ضد ليفربول، يوم الأربعاء.

وقد يلجأ زيدان للمداورة لا سيما في خط الوسط، عن طريق الدفع بفيدي فالفيردي، لإراحة توني كروس، أو مودريتش.

وقد يكون فالفيردي لاعبًا رابعًا في خط الوسط، في أسلوب لعب متحفظ لريال مدريد في الكلاسيكو.

فخ ليفربول

قد تلعب مباراة ليفربول، دورًا في تشتيت انتباه الريال في الكلاسيكو، حيث إن لاعبي الميرنغي قد يفكرون لا شعوريًا في موقعة "أنفيلد" من الآن.

كما أن لاعبي الملكي، قد يخشون أن تتسبب خسارتهم للكلاسيكو، في ضربة معنوية كبيرة قبل مباراة ليفربول، بالإضافة لتقليل حظوظهم في المنافسة على لقب الليغا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#برشلونة
#كلاسيكو الأرض
#ليونيل ميسي
#سيرجيو راموس
#زين الدين زيدان
#الدوري الإسباني

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