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كلوب: ريال مدريد سيكون منافسا صعبا لكننا سنحاول!

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 21:08

كلوب: ريال مدريد سيكون منافسا صعبا لكننا سنحاول!
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أشاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بالروح المعنوية للاعبي الفريق، آملا أن يعزز الفوز على أستون فيلا (1-2) قبل مباراة الإياب أمام ريال مدريد الإسباني في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.

وهز المدافع ترينت ألكسندر أرنولد الشباك بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة ليعوض ليفربول تأخره ويحقق الفوز على ضيفه بعد تلقيه 6 هزائم في ملعبه في الدوري.

وأمام ليفربول مهمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 3-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية، الأسبوع الماضي.

وعن ذلك قال كلوب للصحفيين "نحن بحاجة لأداء دون شائبة يوم الأربعاء للحصول على فرصة للتأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف المدرب الألماني "بالنظر إلى الأسلوب الذي لعبنا به وبالطريقة التي لعب بها ريال فإن التوقعات لا تبدو مبشرة، لكن الأمر الجيد هو أن بوسعنا تقديم أداء أفضل. ريال سيكون منافسا صعبا هنا.. لكننا سنحاول".

وأشار كلوب إلى أن الفوز الثالث على التوالي لفريقه في الدوري المحلي يمكن أن ينعش الروح المعنوية للاعبين، وأنه سيسعى لاستغلال ذلك في مباراة الأربعاء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يورغن كلوب
#ليفربول
#أستون فيلا
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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