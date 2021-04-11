ماذا قال زيدان بعد الفوز في الكلاسيكو؟

أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سعادته بالفوز في مباراة الكلاسيكو على نظيره برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الليغا.

وذكر زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أشعر أننا بحالة جيدة للغاية، وبدأنا المباراة بشكل جيد، وحققنا فوزا مستحقًا، وأتيحت لنا الكثير من الفرص لتسجيل الهدف الثالث".

وأضاف "تصريحات كومان؟ كل شخص له شعوره الخاص، وأعتقد أنه إذا لم يطلق الحكم صافرته لاحتساب ركلة جزاء فهي ليست ركلة جزاء، والشيء المهم هو ما فعلناه على أرض الملعب، وعانينا لأن برشلونة فريق رائع".

وتابع "لقد قمت وضع لاعب إضافي في الوسط، مع العلم أن فالفيردي كان له الحرية للتقدم، وهذا ما فعله في الهدف الأول، فهو لاعب سريع جدًا ويتحسن بين الخطوط، وخط الوسط لدينا كانوا جيدين جدًا".

وعن هدف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، علق المدير الفني لريال مدريد قائلًا "هذه هي جودته وموهبته، فكريم موهوب جدًا وأنا سعيد من أجله".

وأوضح "أنا سعيد من أجل اللاعبين، واليوم قمت بالعديد من التغييرات وأشركت ماريانو وأودريوزولا وإيسكو ومارسيلو، وجميعهم ملتزمون ويريدون اللعب، وهذا شيء جيد".

وأردف "الصدارة؟ لم يتغير أي شيء، ولا زال هناك طريق طويل لنقطعه، وعلينا أن نرتاح بعد مباراتين صعبتين، ولا أعرف كيف سننهي الموسم، فنحن وصلنا إلى الحد الأقصى بدنيا".

وعن إصابة فاسكيز، أجاب زين الدين زيدان "لم تُغير هذه الإصابة أي شيء، فرغم أنه تعرض لضربة قوية، لكن أودريزولا شارك بدلا منه".

واستكمل المدير الفني لريال مدريد صاحب الـ48 عامًا "13 مباراة بدون هزيمة؟ نحن لم نفز بأي شيء".

وأتم "ناتشو لاعب نثق فيه للغاية، ودائمًا على استعداد للعب، وأدى بشكل جيد جدًا الليلة، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأن ما يفعلونه صعب للغاية، وجميع اللاعبين ملتزمين بما نطلبه".