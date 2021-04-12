دورتموند يرد على إمكانية رحيل هالاند

تطرق المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، مايكل زورك، إلى إمكانية رحيل نجم الفريق، النرويجي إيرلينغ هالاند، في نهاية الموسم الجاري.

وعقد مينو رايولا، وكيل اللاعب، اجتماعات مع عدد من مسؤولي أندية كبرى بأوروبا مؤخرًا، رفقة آلف إينغ هالاند، والد مهاجم دورتموند، لبحث وجهته المقبلة.

رغم ذلك، قال زورك في تصريحات لقناة "ARD": "أحب التمسك بالشكل الذي يبدو عليه الأساس التعاقدي، وكذلك المناقشات التي جرت بشكل مباشر الأسبوع الماضي".

وأشار زورك إلى بقاء الدولي النرويجي، لموسم آخر على الأقل، مضيفا "لدينا خطط واضحة جدًا لدخول الموسم الجديد مع إيرلينغ".

وأفادت التقارير بوجود شرط جزائي في عقد هالاند، يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، بحلول صيف 2022، أي بعد نهاية الموسم القادم.

وبات دورتموند مهددًا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل، نظرًا لاحتلاله المركز الخامس في البوندسليغا، بعد مرور 28 جولة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة للبطولة (الرابع).

وأبدى زورك قلقه إزاء فكرة عدم التأهل لدوري الأبطال، قائلًا "بالطبع ستكون انتكاسة حقيقية للنادي، من حيث السمعة".