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مدرب يوفنتوس يفسر سبب غضب كريستيانو!

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 08:54

مدرب يوفنتوس يفسر سبب غضب كريستيانو!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

فسر مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، غضب نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما خلع قميصه وألقاه أرضاه بعد نهاية المباراة أمام جنوى.

وحقق اليوفي الفوز على جنوى بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، لكن "الدون" لم يتمكن من التسجيل، وأثار جدلا كبيرا بعد نهاية المباراة.

وقال بيرلو عن ذلك، خلال تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي "لقد كان رونالدو غاضبًا لأنه لم يتمكن من التسجيل.. من الطبيعي أن يرغب لاعب مثله في التحسن وهز الشباك".

وأضاف "يجب على اللاعبين الأبطال دائمًا، وضع تسجيل الأهداف في الاعتبار.. لديه الفرصة للفوز بجائزة الهداف، هذا الموسم، وكانت هناك فرص ليسجل منها، لكنه فشل".

وواصل "يجب أن تكون الأهداف الشخصية موجودة دائما، وإذا سجل رونالدو 35 هدفا، من الطبيعي أن يفوز يوفنتوس بالمباريات".

وعما إذا كان سيتم تغريم رونالدو، قال بيرلو "لا، لا أعتقد ذلك.. بعد المباراة كان غاضبًا، وهذا يحدث مع العديد من اللاعبين، في لحظات من التوتر.. ولا أعتقد أنه سيتم تغريمه، سواء من جانبي أو من جانب النادي".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#أندريا بيرلو
#كريستيانو رونالدو
#الدوري الإيطالي

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