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برشلونة يسعى لضم نجم ريال مدريد السابق

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 14:25

برشلونة يسعى لضم نجم ريال مدريد السابق
اللاعب الإسباني ماركوس يورينتي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى رغبته بالاستفادة من خدمات أحد اللاعبين السابقين لريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع ماركوس يورينتي، نجم أتلتيكو مدريد.

وكان يورينتي لاعبًا سابقًا في ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو نظير 30 مليون يورو في صيف 2019.

وقالت تقارير صحفية سابقة إن يورينتي على طاولة مانشستر يونايتد أيضًا، وإذا وصل أي عرض من كبار أوروبا، فإن أتلتيكو غير مستعد للتفاوض بشأن بيع لاعب أساسي في تشكيلة المدرب دييغو سيميوني.

ويُصر أتلتيكو مدريد، على أنه لن يدخل في محادثات مع أي شخص من أجل يورينتي، ومن يريد التعاقد معه عليه تفعيل الشرط الجزائي المقدر بـ120 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ماركوس يورينتي
#ريال مدريد
#أتلتيكو مدريد

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