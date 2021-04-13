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رابطة الليغا تحدد موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 08:35

رابطة الليغا تحدد موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو
لاعبو برشلونة (أ ب)
عرب ٤٨

حددت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" بشكل رسمي مواعيد مباريات الجولتين 35 و36 من الدوري هذا الموسم.

وبحسب ما نقله الحساب الرسمي لرابطة "لا ليغا" عبر "تويتر"، فإن برشلونة سيلتقي مع أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو، يوم السبت 8 أيار/ مايو، الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ35.

ويحل برشلونة، ضيفًا على ليفانتي يوم الثلاثاء 11 أيار/ مايو، الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة الـ36.

أما ريال مدريد فسيستقبل إشبيلية يوم الأحد 9 أيار/ مايو، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ35، ثم سيحل ضيفًا على غرناطة، يوم الخميس 13 أيار/ مايو، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ36.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#أتلتيكو مدريد
#الدوري الإسباني
#الليغا

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