نيمار يوقف مفاوضات تجديد عقده بسبب ميسي

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أوقف مفاوضاته مع فريقه باريس سان جيرمان، والتي دارت بينهما في الأسابيع الأخيرة من أجل تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار أوقف مفاوضاته مع نادي باريس، بعدما كانت المفاوضات تسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

وأضافت أن نيمار كان سيجدد لباريس لولا ضغط كل من ليونيل ميسي وبرشلونة، مؤكدة أن النجم البرازيلي قد يعود إلى البارسا في الفترة المقبلة، خاصة مع رغبته في اللعب مجددًا بجانب البرغوث.

ولفتت إلى أن وصول خوان لابورتا، لرئاسة نادي برشلونة، يوحي بأن العملية ممكنة، بجانب أن عدم وجود جوسيب بارتوميو في النادي الكاتالوني، يجعل نيمار متحمسا لفكرة العودة إلى البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي عندما أعلن رغبته في مغادرة برشلونة، وعد باريس نيمار بأنه سيقاتل لضم ليونيل، ما جعل البرازيلي يتفاوض ويوافق مبدئيًا على تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022 المقبل، ما يعني أن اللاعب يمكنه أن يغادر الفريق الفرنسي بشكل مجاني وقتها، وهو ما قد يجعل باريس يتفاوض على بيعه في الفترة المقبلة.