باريس سان جيرمان يطيح ببايرن خارج دوري الأبطال

ودّع بايرن ميونخ الألماني المنافسة على دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف يتيم، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين لبايرن.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لبايرن ميونخ اللاعب، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

مجريات المباراة:

كان سيناريو الشوط الأول ظالمًا وقاسيًا على الفريق الباريسي، الذي كاد أن يقتل المباراة، لولا سوء الحظ وتألق الحارس العملاق مانويل نوير.

وتعرض مرمى نوير لتهديد صريح وسريع في أول 10 دقائق، بفرصتين خطيرتين لمبابي ونيمار.

بينما دخل البافاري أجواء اللقاء متأخرًا بتسديدتين بجوار القائم لساني وكيميتش بعد مرور 25 دقيقة.

وكان الرد الباريسي سريعًا وخطيرًا، حيث حرم نوير، نيمار من هدف مؤكد، بينما تعاطفت العارضة مرة، والقائم الأيمن مرتين، مع الحارس الألماني في 3 محاولات أخرى للنجم البرازيلي.

وعكس سير اللعب تمامًا، من عمل جماعي لكومان ومولر وألابا، هز تشوبو موتينج، الشباك برأسية بعد متابعة لكرة مرتدة من كيلور نافاس.

وانقلبت الأمور نسبيًا في الدقائق الأخيرة، حيث تصدى نافاس ببراعة لتسديدة صاروخية من ألابا، بخلاف فرصة أخرى من تسديدة ضعيفة لساني.

ولم تسنح الفرصة التهديفية للفريقين في الشوط الثاني بنفس الكم، رغم البداية القوية لبايرن ميونخ، بتسديدة ألابا بجوار القائم.

كما تصدى كيلور نافاس لمحاولة أخرى من توماس مولر.

في المقابل، توغل دي ماريا، ولعب كرة عرضية، إلا أن نيمار لم يلحق بها أمام المرمى الخالي من نوير.

وبحلول الدقيقة 70، بدأ مدربا الفريقين، هانز فليك وماوريسيو بوكيتينو، التحرك لتنشيط الصفوف والتعديل التكتيكي.

وشارك مويس كين بدلًا من دراكسلر في البي إس جي، بينما حل موسيالا مكان ألفونسو ديفيز.

وفي الدقيقة 78، انخلعت القلوب الألمانية، حيث انفرد مبابي من منتصف الملعب، وسجل هدفًا، إلا أن تقنية الفيديو أشارت بوجود تسلل.

بعدها بدقائق قليلة، كاد ليروي ساني أن يسجل هدفًا ثانيًا، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وشارك خافي مارتينيز مكان تشوبو موتينج، ورد بوكيتينو بالدفع بأندير هيريرا مكان آنخيل دي ماريا، بينما كانت مرتدات مبابي ونيمار بالغة الخطورة، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 1-0.