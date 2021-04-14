  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يطيح ببايرن خارج دوري الأبطال

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 00:34

باريس سان جيرمان يطيح ببايرن خارج دوري الأبطال
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

ودّع بايرن ميونخ الألماني المنافسة على دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف يتيم، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين لبايرن.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لبايرن ميونخ اللاعب، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

مجريات المباراة:

كان سيناريو الشوط الأول ظالمًا وقاسيًا على الفريق الباريسي، الذي كاد أن يقتل المباراة، لولا سوء الحظ وتألق الحارس العملاق مانويل نوير.

وتعرض مرمى نوير لتهديد صريح وسريع في أول 10 دقائق، بفرصتين خطيرتين لمبابي ونيمار.

بينما دخل البافاري أجواء اللقاء متأخرًا بتسديدتين بجوار القائم لساني وكيميتش بعد مرور 25 دقيقة.

وكان الرد الباريسي سريعًا وخطيرًا، حيث حرم نوير، نيمار من هدف مؤكد، بينما تعاطفت العارضة مرة، والقائم الأيمن مرتين، مع الحارس الألماني في 3 محاولات أخرى للنجم البرازيلي.

وعكس سير اللعب تمامًا، من عمل جماعي لكومان ومولر وألابا، هز تشوبو موتينج، الشباك برأسية بعد متابعة لكرة مرتدة من كيلور نافاس.

وانقلبت الأمور نسبيًا في الدقائق الأخيرة، حيث تصدى نافاس ببراعة لتسديدة صاروخية من ألابا، بخلاف فرصة أخرى من تسديدة ضعيفة لساني.

ولم تسنح الفرصة التهديفية للفريقين في الشوط الثاني بنفس الكم، رغم البداية القوية لبايرن ميونخ، بتسديدة ألابا بجوار القائم.

كما تصدى كيلور نافاس لمحاولة أخرى من توماس مولر.

في المقابل، توغل دي ماريا، ولعب كرة عرضية، إلا أن نيمار لم يلحق بها أمام المرمى الخالي من نوير.

وبحلول الدقيقة 70، بدأ مدربا الفريقين، هانز فليك وماوريسيو بوكيتينو، التحرك لتنشيط الصفوف والتعديل التكتيكي.

وشارك مويس كين بدلًا من دراكسلر في البي إس جي، بينما حل موسيالا مكان ألفونسو ديفيز.

وفي الدقيقة 78، انخلعت القلوب الألمانية، حيث انفرد مبابي من منتصف الملعب، وسجل هدفًا، إلا أن تقنية الفيديو أشارت بوجود تسلل.

بعدها بدقائق قليلة، كاد ليروي ساني أن يسجل هدفًا ثانيًا، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وشارك خافي مارتينيز مكان تشوبو موتينج، ورد بوكيتينو بالدفع بأندير هيريرا مكان آنخيل دي ماريا، بينما كانت مرتدات مبابي ونيمار بالغة الخطورة، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 1-0.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يطيح ببايرن خارج دوري الأبطال

باريس سان جيرمان يطيح ببايرن خارج دوري الأبطال

باريس سان جيرمان يطيح ببايرن خارج دوري الأبطال

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال
تشيلسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

2021-04-14

مانشستر يونايتد يواجه أزمة في ضم ديمبلي
مانشستر يونايتد يواجه أزمة في ضم ديمبلي

2021-04-13

سان جيرمان يستهدف ضم نجم ريال مدريد
سان جيرمان يستهدف ضم نجم ريال مدريد

2021-04-13

الأكثر قراءة

مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في الطيرة

مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في الطيرة

2021-04-12
مسلسلات رمضان 2021

مسلسلات رمضان 2021

2021-04-12
عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

2021-04-12
مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

2021-04-12

"كيرن كييمت" تصادق على شراء أراض بمحافظتي نابلس وجنين

2021-04-12